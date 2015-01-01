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«Медведя с яйцами» установили в Соснице (Фото)
- Сегодня, 16:29
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9 сентября во День поселка в Сосници планируют открыть металлическую скульптуру, которую в соцсетях пользователи успели окрестить «медведем с яйцами». Ее уже установили на пересечении улиц Черниговской и Корнева.
По словам поселкового головы Андрея Портного, композицию сделали по мотивам герба Сосници. Герб поселка был утвержден в 1782 году. На нем изображена сосна с золотым ульем и пчелами. А на дерево лезет черный медведь, чтобы полакомиться медом. Андрей Портной отметил, что авторы создали такую скульптуру, чтобы было понятно, что на сосну лезет медведь, а не медведица. Правда, на гербе поселка этой разницы не видно. Поселковый голова объяснил, что это видение автора. И все в пределах приличия. К тому же, сосна тоже как настоящая - с шишками и ветками, 6 метров высотой. Вот только мысли сосничан по поводу целесообразности скульптуры именно в таком исполнении разделились. Но ее уже успели установить. Поэтому местные охотно у нее фотографируются и уверяют: увидеть, что на дерево лезет именно медведь, можно только вблизи. Источник: еженедельник «Гарт»
По словам поселкового головы Андрея Портного, композицию сделали по мотивам герба Сосници. Герб поселка был утвержден в 1782 году. На нем изображена сосна с золотым ульем и пчелами. А на дерево лезет черный медведь, чтобы полакомиться медом. Андрей Портной отметил, что авторы создали такую скульптуру, чтобы было понятно, что на сосну лезет медведь, а не медведица. Правда, на гербе поселка этой разницы не видно. Поселковый голова объяснил, что это видение автора. И все в пределах приличия. К тому же, сосна тоже как настоящая - с шишками и ветками, 6 метров высотой. Вот только мысли сосничан по поводу целесообразности скульптуры именно в таком исполнении разделились. Но ее уже успели установить. Поэтому местные охотно у нее фотографируются и уверяют: увидеть, что на дерево лезет именно медведь, можно только вблизи. Источник: еженедельник «Гарт»
Источник: http://cheline.com.ua
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