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В Нежине в эту субботу установят рекорд по качания пресса
- Сегодня, 17:26
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В эти выходные в Нежине состоится фестиваль спорта, красоты и здоровья.
сентября в рамках празднования Дня физической культуры и спорта в Нежине состоится Второй ежегодный фестиваль спорта, красоты и здоровья. План мероприятий спортивного фестиваля: 11.00 - начало соревнований по футболу, волейболу, баскетболу 3х3, легкоатлетическая эстафета среди СОШ; 14.00 - 15.00 - парад открытия; 15.00-16.00 - установление рекорда по качания пресса Константином Мухомодеевим; 16.00 - награждение победителей и вручение призов. Источник: Нежатин
сентября в рамках празднования Дня физической культуры и спорта в Нежине состоится Второй ежегодный фестиваль спорта, красоты и здоровья. План мероприятий спортивного фестиваля: 11.00 - начало соревнований по футболу, волейболу, баскетболу 3х3, легкоатлетическая эстафета среди СОШ; 14.00 - 15.00 - парад открытия; 15.00-16.00 - установление рекорда по качания пресса Константином Мухомодеевим; 16.00 - награждение победителей и вручение призов. Источник: Нежатин
Источник: http://cheline.com.ua
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