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В Нежине в эту субботу установят рекорд по качания пресса

  • Автор:Alexandra
  • Сегодня, 17:26
  • Просмотров: 48
В Нежине в эту субботу установят рекорд по качания прессаВ эти выходные в Нежине состоится фестиваль спорта, красоты и здоровья.

сентября в рамках празднования Дня физической культуры и спорта в Нежине состоится Второй ежегодный фестиваль спорта, красоты и здоровья. План мероприятий спортивного фестиваля: 11.00 - начало соревнований по футболу, волейболу, баскетболу 3х3, легкоатлетическая эстафета среди СОШ; 14.00 - 15.00 - парад открытия; 15.00-16.00 - установление рекорда по качания пресса Константином Мухомодеевим; 16.00 - награждение победителей и вручение призов. Источник: Нежатиншаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://cheline.com.ua

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