4ернігів.інфо » Стрічка новин » Прогноз погоды на 8 сентября: в Украину возвращается лето
Прогноз погоды на 8 сентября: в Украину возвращается лето
- Вчера, 15:39
- Просмотров: 85
Погода на 8 сентября приятно удивит всех. Ностальгируют по лету, ведь в эту пятницу в Украине снова потеплеет, а на юге будет даже жарко. Потеплеет и в Киеве, 8 сентября там 20 градусов тепла и без осадков.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Завтра (8 сентября) лето на мягких лапах попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные + 24 + 27 градусов", - рассказала синоптик.
По ее данным, в большинстве областей Украины воздух прогреется до +23 градуса. Исключением станут разве северные области, а также Волынь и Ривненщина - там максимум 21 градус в течение дня.
Кроме того, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков. Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье.
В Киеве 8 сентября будет сухо и умеренно тепло, в течение дня + 18 + 20 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 8 сентября, в городах Украины:
Ужгород - + 19 + 21
Львов - + 19 + 21
Ивано-Франковск - + 19 + 21
Тернополь - + 19 + 21
Черновцы - + 20 + 22
Хмельницкий - + 19 + 21
Луцк - + 18 + 20
Ровно - + 18 + 20
Житомир - + 19 + 21
Винница - + 20 + 22
Одесса - + 24 + 26
Николаев - + 25 + 27
Херсон - + 25 + 27
Симферополь - + 26 + 28
Кропивницкий - + 21 + 23
Черкассы - + 20 + 22
Чернигов - + 18 + 20
Суммы - + 18 + 20
Полтава - + 20 + 22
Днепр - + 21 + 23
Запорожье - + 24 + 26
Донецк - + 21 + 23
Луганск - + 21 + 23
Харьков - + 20 + 22
Киев - + 18 + 20
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.
"Завтра (8 сентября) лето на мягких лапах попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные + 24 + 27 градусов", - рассказала синоптик.
По ее данным, в большинстве областей Украины воздух прогреется до +23 градуса. Исключением станут разве северные области, а также Волынь и Ривненщина - там максимум 21 градус в течение дня.
Кроме того, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков. Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье.
В Киеве 8 сентября будет сухо и умеренно тепло, в течение дня + 18 + 20 градусов.
Прогноз погоды на пятницу, 8 сентября, в городах Украины:
Ужгород - + 19 + 21
Львов - + 19 + 21
Ивано-Франковск - + 19 + 21
Тернополь - + 19 + 21
Черновцы - + 20 + 22
Хмельницкий - + 19 + 21
Луцк - + 18 + 20
Ровно - + 18 + 20
Житомир - + 19 + 21
Винница - + 20 + 22
Одесса - + 24 + 26
Николаев - + 25 + 27
Херсон - + 25 + 27
Симферополь - + 26 + 28
Кропивницкий - + 21 + 23
Черкассы - + 20 + 22
Чернигов - + 18 + 20
Суммы - + 18 + 20
Полтава - + 20 + 22
Днепр - + 21 + 23
Запорожье - + 24 + 26
Донецк - + 21 + 23
Луганск - + 21 + 23
Харьков - + 20 + 22
Киев - + 18 + 20
Источник: 4ernigiv.info
Loading...
Рекомендуем похожее:
Март попрощается с черниговцами последним морозом
Метеоролог Наталья Диденко поведала, каким будет для Украинской последний день марта. Об этом
Погода на сегодня: в Украине немного потеплеет, на западе и юге – дожди
В Чернигове воздух прогреется до +8° - +10° тепла.
Сегодня слегка потеплеет, в большинстве областей без осадков
9 сентября на севере, в центре и юге страны осадков не предвидится.
Погода сегодня, 5 мая в Украине: тепло и дожди
Погода сегодня, 5 мая в Украине: тепло и дожди
Прогноз погоды в Украине на завтра, 29 января
Прогноз погоды в Украине завтра, 29.01.2015, без перемен. На западе, в южных, центральных,
В Украине в ближайшие дни сохранится влажная погода
В ближайшие сутки погоду в Украине будет определять влажная воздушная масса, сообщает
Тыква. Полезные свойства. Противопоказания Участницы нашумевшей подростковой расправы в Чернигове оказа... В Черниговской области появился новый Андрей Ярмоленко? Танкисты на черниговском полигоне соревнуются за 200 тысяч Черниговскому живодеру, убившему кота, грозит арест Гройсман передумал увольнять Сахневича?
Добавить комментарий!