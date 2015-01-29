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Прогноз погоды на 8 сентября: в Украину возвращается лето

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:39
  • Просмотров: 85
Прогноз погоды на 8 сентября: в Украину возвращается летоПогода на 8 сентября приятно удивит всех. Ностальгируют по лету, ведь в эту пятницу в Украине снова потеплеет, а на юге будет даже жарко. Потеплеет и в Киеве, 8 сентября там 20 градусов тепла и без осадков.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко.

"Завтра (8 сентября) лето на мягких лапах попытается вернуться в Украину. Потихоньку начнет теплеть. В южной части дневная температура воздуха составит курортные + 24 + 27 градусов", - рассказала синоптик.
По ее данным, в большинстве областей Украины воздух прогреется до +23 градуса. Исключением станут разве северные области, а также Волынь и Ривненщина - там максимум 21 градус в течение дня.

Кроме того, в большинстве регионов Украины будет солнечно и без осадков. Небольшой дождь возможен в восточных областях, ночью также в Полтаве и Запорожье.

В Киеве 8 сентября будет сухо и умеренно тепло, в течение дня + 18 + 20 градусов.

Прогноз погоды на пятницу, 8 сентября, в городах Украины:

Ужгород - + 19 + 21

Львов - + 19 + 21

Ивано-Франковск - + 19 + 21

Тернополь - + 19 + 21

Черновцы - + 20 + 22

Хмельницкий - + 19 + 21

Луцк - + 18 + 20

Ровно - + 18 + 20

Житомир - + 19 + 21

Винница - + 20 + 22

Одесса - + 24 + 26

Николаев - + 25 + 27

Херсон - + 25 + 27

Симферополь - + 26 + 28

Кропивницкий - + 21 + 23

Черкассы - + 20 + 22

Чернигов - + 18 + 20

Суммы - + 18 + 20

Полтава - + 20 + 22

Днепр - + 21 + 23

Запорожье - + 24 + 26

Донецк - + 21 + 23

Луганск - + 21 + 23

Харьков - + 20 + 22

Киев - + 18 + 20шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 4ernigiv.info

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