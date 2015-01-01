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Мэр Чернигова указал семьям, сколько детей они должны иметь, чтобы быть "настоящими патриотами"
- Вчера, 14:02
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Черниговский городской председатель Владислав Атрошенко назвав "больными" и "Не Украинский" тех, у кого в семье меньше трех детей.
Об этом он написал в своем Facebook.
"Хто зараз скаже, які статистичні дані чи перепису, скільки населення України зараз? Є опосередковані дані в мене, останню цифру, яку я офіційно чув це 42-43 млн населення. Яке населення у нас у місті Чернігові? 290 тис офіційно, але в мене є великі сумніви з цього приводу.
Приклад Прибалтики, демографічна політика. Після вступу в Євросоюз, країни Прибалтики лишилася майже половини населення, це жорстка статистика.
Я хочу знайти відповідні шляхи через суспільне визнання цієї проблеми, як важливої, та через релігійні установи та релігійних діячів міста. Через усі меншини, а у нас їх 23, там є керівники, які мають авторитет. Через вчителів, лікарів, будь яких людей, який мають авторитет для суспільства, це те що кожна сім’я, якщо ми є патріоти, то патріотизм повинен бути висловлений не тільки в словах та геополітичних відношеннях.
Якщо брати патріотичну складову потрібно, щоб мінімум 3 дитини в сім’ї. Щоб дівчина і хлопець, вони виростали і знали, що якщо в них не буде 3 дітей, значіть вони якісь хворі або не такі, вони взагалі не українці! Це надзвичайно серйозне питання, воно чутливе, над цим потрібно працювати.
Я згадаю своє дитинство, свою юність, я не пригадаю хто мені коли окремо сказав, що мені потрібно служити в армії. Не було таких окремих уроків, чи такої людини, яка б мені казала треба іти в армію, тому що ти будеш сприйматися, як хвора людина. Але це 100% було у мої свідомості, що якщо я не піду в армію то я якийсь не такий, як всі інші, що пішли. Мій друг давав хабаря до військкомату, щоб його взяли в армію, бо він був не придатний. І він за цей хабар пішов у стройбат, 2 роки відслужив. Це були реалії. Ніхто окремо нам не казав. Так має бути зараз і дітьми - в суспільсві має бути тренде, що якщо в родині не буде 3 та більше дитини, ми як нація старітимемо і не матимемо майбутнього.
Я був на Дні міста в Сумах і офіційна їхня статистика за півріччя 1100 народжених і 1700 померло. Мінус 600, це офіційна статистика без виїздів за кордон та без внутрішньої міграції. Це надзвичайне серйозне питання, якщо ми над ним будемо працювати, плюс якісь загальнодержавні програми по підтримці.
Я скажу сьогодні, хто як би не відносився в Європі до Лукашенка, є в Білорусії демократія, чи не має її, я не берусь це оцінювати. Це справи політики, а я міський голова. Але коли ти приїжджаєш у Гомель на День міста в тебе враження, що ти попав студентське місто. І це реальна статистика і Лукашенко має позитивну демографічну ситуацію в крайні. Буде ця нація, будь який президент не вічний, нація визначиться собі з державним устроєм з виборчою системою, прийме правильні закони аби була ця нація. А як вона зникає чи зникне то вже різниці там чи буде вона мати демократичні засади чи не буде, якщо не буде людей, або взагалі буде інша нація, переважно.
Тому прив’язка і це до управління освіти знову філософське питання, що повинна бути нація, розвиватися на території суверенної країни і це відповідальність кожного українця.
Дітям потрібно пояснювати, українець повинен бути щасливий у Україні. Ніхто нам щастя не зробить, нам потрібно робити Європу в Україні і бути щасливим в Україні.
Сьогодні багато українців сподіваються, що нам щастя зробить Європа та Америка. Росія агресор, а раніше частина країни ще на неї сподівалася. А ми посидимо на диванах подивимось телевізор в цей час, коли буде відбудуватися країна все буде перетворюватися, а коли перетвориться тоді ми скористуємся вже іншою країною. Ось тут потрібно змінювати психологію і потрібно абсолютно свідомо, потрібно проводити навчання з вчителями, знаходити шляхи доступу до дітей, витягувати їх із гаджетів.
Потрібно знаходити шляхи і вкладати їм, що вони є українці, вони повинні думати, що буде з твоєю нацією через 50 років. Якщо ми є свідомі люди та українці ми повинні аналізувати.
Ми зробимо спільно з вами інше місто, ми повернемо йому амбіції. Це все буде мати сенс, тоді коли тут буде жити чернігівець, а не коли вся наша молодь буде в Польщі. Наша робота тоді втрачає будь який сенс. Це викинуті гроші, зусилля та час."
Такое мнение Атрошенко выразил по поводу демографической ситуации в Украине. Он обеспокоен из-за стремительного сокращения численности населения в Чернигове, где, по его мнению, проживает меньше населения, чем по официальным данным.
"Какое населения у нас в городе Чернигове? 290 тыс официально, но у меня есть большие сомнения по этому поводу", - написал мэр.
Также он считает примером демографической политики Беларусь, где государство имеет положительную демографическую ситуацию. Такой вывод мэр Чернигова сделал после посещения на День города белорусского Гомеля.
Улучшать демографическую ситуацию мэр предлагает за религиозных представителей и воспитания подрастающего поколения. Также мэр добавляет, что ребята должны понимать, что если у них будет меньше 3 детей, "значит они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы".
Об этом он написал в своем Facebook.
"Хто зараз скаже, які статистичні дані чи перепису, скільки населення України зараз? Є опосередковані дані в мене, останню цифру, яку я офіційно чув це 42-43 млн населення. Яке населення у нас у місті Чернігові? 290 тис офіційно, але в мене є великі сумніви з цього приводу.
Приклад Прибалтики, демографічна політика. Після вступу в Євросоюз, країни Прибалтики лишилася майже половини населення, це жорстка статистика.
Я хочу знайти відповідні шляхи через суспільне визнання цієї проблеми, як важливої, та через релігійні установи та релігійних діячів міста. Через усі меншини, а у нас їх 23, там є керівники, які мають авторитет. Через вчителів, лікарів, будь яких людей, який мають авторитет для суспільства, це те що кожна сім’я, якщо ми є патріоти, то патріотизм повинен бути висловлений не тільки в словах та геополітичних відношеннях.
Якщо брати патріотичну складову потрібно, щоб мінімум 3 дитини в сім’ї. Щоб дівчина і хлопець, вони виростали і знали, що якщо в них не буде 3 дітей, значіть вони якісь хворі або не такі, вони взагалі не українці! Це надзвичайно серйозне питання, воно чутливе, над цим потрібно працювати.
Я згадаю своє дитинство, свою юність, я не пригадаю хто мені коли окремо сказав, що мені потрібно служити в армії. Не було таких окремих уроків, чи такої людини, яка б мені казала треба іти в армію, тому що ти будеш сприйматися, як хвора людина. Але це 100% було у мої свідомості, що якщо я не піду в армію то я якийсь не такий, як всі інші, що пішли. Мій друг давав хабаря до військкомату, щоб його взяли в армію, бо він був не придатний. І він за цей хабар пішов у стройбат, 2 роки відслужив. Це були реалії. Ніхто окремо нам не казав. Так має бути зараз і дітьми - в суспільсві має бути тренде, що якщо в родині не буде 3 та більше дитини, ми як нація старітимемо і не матимемо майбутнього.
Я був на Дні міста в Сумах і офіційна їхня статистика за півріччя 1100 народжених і 1700 померло. Мінус 600, це офіційна статистика без виїздів за кордон та без внутрішньої міграції. Це надзвичайне серйозне питання, якщо ми над ним будемо працювати, плюс якісь загальнодержавні програми по підтримці.
Я скажу сьогодні, хто як би не відносився в Європі до Лукашенка, є в Білорусії демократія, чи не має її, я не берусь це оцінювати. Це справи політики, а я міський голова. Але коли ти приїжджаєш у Гомель на День міста в тебе враження, що ти попав студентське місто. І це реальна статистика і Лукашенко має позитивну демографічну ситуацію в крайні. Буде ця нація, будь який президент не вічний, нація визначиться собі з державним устроєм з виборчою системою, прийме правильні закони аби була ця нація. А як вона зникає чи зникне то вже різниці там чи буде вона мати демократичні засади чи не буде, якщо не буде людей, або взагалі буде інша нація, переважно.
Тому прив’язка і це до управління освіти знову філософське питання, що повинна бути нація, розвиватися на території суверенної країни і це відповідальність кожного українця.
Дітям потрібно пояснювати, українець повинен бути щасливий у Україні. Ніхто нам щастя не зробить, нам потрібно робити Європу в Україні і бути щасливим в Україні.
Сьогодні багато українців сподіваються, що нам щастя зробить Європа та Америка. Росія агресор, а раніше частина країни ще на неї сподівалася. А ми посидимо на диванах подивимось телевізор в цей час, коли буде відбудуватися країна все буде перетворюватися, а коли перетвориться тоді ми скористуємся вже іншою країною. Ось тут потрібно змінювати психологію і потрібно абсолютно свідомо, потрібно проводити навчання з вчителями, знаходити шляхи доступу до дітей, витягувати їх із гаджетів.
Потрібно знаходити шляхи і вкладати їм, що вони є українці, вони повинні думати, що буде з твоєю нацією через 50 років. Якщо ми є свідомі люди та українці ми повинні аналізувати.
Ми зробимо спільно з вами інше місто, ми повернемо йому амбіції. Це все буде мати сенс, тоді коли тут буде жити чернігівець, а не коли вся наша молодь буде в Польщі. Наша робота тоді втрачає будь який сенс. Це викинуті гроші, зусилля та час."
Такое мнение Атрошенко выразил по поводу демографической ситуации в Украине. Он обеспокоен из-за стремительного сокращения численности населения в Чернигове, где, по его мнению, проживает меньше населения, чем по официальным данным.
"Какое населения у нас в городе Чернигове? 290 тыс официально, но у меня есть большие сомнения по этому поводу", - написал мэр.
Также он считает примером демографической политики Беларусь, где государство имеет положительную демографическую ситуацию. Такой вывод мэр Чернигова сделал после посещения на День города белорусского Гомеля.
Улучшать демографическую ситуацию мэр предлагает за религиозных представителей и воспитания подрастающего поколения. Также мэр добавляет, что ребята должны понимать, что если у них будет меньше 3 детей, "значит они больные, какие-то не такие, они вообще не украинцы".
Источник: 4ernigiv.info
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