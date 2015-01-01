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Как политики отдыхали летом: подборка фото
- Вчера, 14:34
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Во вторник, 5 сентября, народные депутаты вернулись к работе после отдыха, который они проводили как в Украине, так и за рубежом.
Об этом сообщает "Сегодня".
В Берселона свой отдых провел радикал Олег Ляшко. На отдых политик уехал со своей семьей.
А нардеп от "взаимопомощи" Егор Соболев в семейном кругу провел отпуск в Лебедевке, что в Одесской области.
Депутат от БПП Андрей Антонищак и внефракционный нардеп Богдан Матковский летом отправились в Милан. Чуть позже, Антонищак отдыхал с семьей на Крите.
А вот Виталий Куприй этим летом объездил половину Европы. Он посетил Сербию, Грецию, Македонию, Болгарию, Венгрию и Грузию. Более того, свой день рождения Куприй отметил выходом в открытое море на яхте.
Нардеп Анна Романова популяризирует свой проект "Путешествуй Украины" и успела посетить Чернигов, Запорожье, Харьковскую и совершить круиз по Днепру.
В лесу на прогулках с собакой провела последние дни лета нардеп Светлана Залищук.
Игорь Мосийчук на последний летний уикенд поехал приветствовать Одессу с днем города. Перед этим он побывал в Варшаве.
Об этом сообщает "Сегодня".
В Берселона свой отдых провел радикал Олег Ляшко. На отдых политик уехал со своей семьей.
А нардеп от "взаимопомощи" Егор Соболев в семейном кругу провел отпуск в Лебедевке, что в Одесской области.
Депутат от БПП Андрей Антонищак и внефракционный нардеп Богдан Матковский летом отправились в Милан. Чуть позже, Антонищак отдыхал с семьей на Крите.
А вот Виталий Куприй этим летом объездил половину Европы. Он посетил Сербию, Грецию, Македонию, Болгарию, Венгрию и Грузию. Более того, свой день рождения Куприй отметил выходом в открытое море на яхте.
Нардеп Анна Романова популяризирует свой проект "Путешествуй Украины" и успела посетить Чернигов, Запорожье, Харьковскую и совершить круиз по Днепру.
В лесу на прогулках с собакой провела последние дни лета нардеп Светлана Залищук.
Игорь Мосийчук на последний летний уикенд поехал приветствовать Одессу с днем города. Перед этим он побывал в Варшаве.
Источник: 4ernigiv.info
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