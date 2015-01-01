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Как политики отдыхали летом: подборка фото

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 14:34
  • Просмотров: 108
Как политики отдыхали летом: подборка фотоВо вторник, 5 сентября, народные депутаты вернулись к работе после отдыха, который они проводили как в Украине, так и за рубежом.

Об этом сообщает "Сегодня".

















В Берселона свой отдых провел радикал Олег Ляшко. На отдых политик уехал со своей семьей.

Как политики отдыхали летом: подборка фото



















А нардеп от "взаимопомощи" Егор Соболев в семейном кругу провел отпуск в Лебедевке, что в Одесской области.


Как политики отдыхали летом: подборка фото






















Депутат от БПП Андрей Антонищак и внефракционный нардеп Богдан Матковский летом отправились в Милан. Чуть позже, Антонищак отдыхал с семьей на Крите.

Как политики отдыхали летом: подборка фото





































А вот Виталий Куприй этим летом объездил половину Европы. Он посетил Сербию, Грецию, Македонию, Болгарию, Венгрию и Грузию. Более того, свой день рождения Куприй отметил выходом в открытое море на яхте.

Нардеп Анна Романова популяризирует свой проект "Путешествуй Украины" и успела посетить Чернигов, Запорожье, Харьковскую и совершить круиз по Днепру.

Как политики отдыхали летом: подборка фото

































В лесу на прогулках с собакой провела последние дни лета нардеп Светлана Залищук.

Как политики отдыхали летом: подборка фото
























Игорь Мосийчук на последний летний уикенд поехал приветствовать Одессу с днем ​​города. Перед этим он побывал в Варшаве.
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Источник: 4ernigiv.info

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