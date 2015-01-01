Как политики отдыхали летом: подборка фото

Об этом сообщает "Сегодня".В Берселона свой отдых провел радикал Олег Ляшко. На отдых политик уехал со своей семьей.А нардеп от "взаимопомощи" Егор Соболев в семейном кругу провел отпуск в Лебедевке, что в Одесской области.Депутат от БПП Андрей Антонищак и внефракционный нардеп Богдан Матковский летом отправились в Милан. Чуть позже, Антонищак отдыхал с семьей на Крите.А вот Виталий Куприй этим летом объездил половину Европы. Он посетил Сербию, Грецию, Македонию, Болгарию, Венгрию и Грузию. Более того, свой день рождения Куприй отметил выходом в открытое море на яхте.Нардеп Анна Романова популяризирует свой проект "Путешествуй Украины" и успела посетить Чернигов, Запорожье, Харьковскую и совершить круиз по Днепру.В лесу на прогулках с собакой провела последние дни лета нардеп Светлана Залищук.Игорь Мосийчук на последний летний уикенд поехал приветствовать Одессу с днем ​​города. Перед этим он побывал в Варшаве.