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Колбасу с "сюрпризом" приобрела черниговчанка в местном супермаркете

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 15:18
  • Просмотров: 93
Колбасу с "сюрпризом" приобрела черниговчанка в местном супермаркетеРазрезав, увидела внутри кусок бумаги, похожего на газету

В Чернигове девушка, разрезав приобретенную колбасу, была неприятно поражена - внутри ее ждал «бонус» в виде куска газеты. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Высокий Вал".

По словам госпожи Екатерины, колбасу она приобрела в магазине АТБ на проспекте Мира.

"Колбаса была по акции и стоила около 35 гривен за палку. Когда я дома разрезала ее, в середине увидела кусок бумаги, который похож на газету", - рассказала девушка.





По ее словам, возвращать в магазин колбасу она не стала. Ведь, к сожалению, накануне выбросила товарный чек, который мог засвидетельствовать покупку.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: depo.ua

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