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Колбасу с "сюрпризом" приобрела черниговчанка в местном супермаркете
- Вчера, 15:18
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Разрезав, увидела внутри кусок бумаги, похожего на газету
В Чернигове девушка, разрезав приобретенную колбасу, была неприятно поражена - внутри ее ждал «бонус» в виде куска газеты. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Высокий Вал".
По словам госпожи Екатерины, колбасу она приобрела в магазине АТБ на проспекте Мира.
"Колбаса была по акции и стоила около 35 гривен за палку. Когда я дома разрезала ее, в середине увидела кусок бумаги, который похож на газету", - рассказала девушка.
По ее словам, возвращать в магазин колбасу она не стала. Ведь, к сожалению, накануне выбросила товарный чек, который мог засвидетельствовать покупку.
В Чернигове девушка, разрезав приобретенную колбасу, была неприятно поражена - внутри ее ждал «бонус» в виде куска газеты. Об этом сообщает Depo.ua со ссылкой на "Высокий Вал".
По словам госпожи Екатерины, колбасу она приобрела в магазине АТБ на проспекте Мира.
"Колбаса была по акции и стоила около 35 гривен за палку. Когда я дома разрезала ее, в середине увидела кусок бумаги, который похож на газету", - рассказала девушка.
По ее словам, возвращать в магазин колбасу она не стала. Ведь, к сожалению, накануне выбросила товарный чек, который мог засвидетельствовать покупку.
Источник: depo.ua
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