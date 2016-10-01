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В Чернигове мотоциклист наехал на пешехода
- Вчера, 16:02
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4 сентября в Чернигове по проспекту Мира у дома №190 водитель мотоцикла «Geon GN150-11» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в пределах пешеходного перехода.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.
Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы.
В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.
Источник: http://pik.cn.ua
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