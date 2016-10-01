﻿﻿ В Чернигове мотоциклист наехал на пешехода » 4ернигов.инфо | Новости Чернигова | Новини Чернігова
Сегодня
﻿
bg-login img-registrРегистрация
﻿
» » В Чернигове мотоциклист наехал на пешехода
Besucherzahler
счетчик посещений
﻿

В Чернигове мотоциклист наехал на пешехода

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 16:02
  • Просмотров: 76
В Чернигове мотоциклист наехал на пешехода4 сентября в Чернигове по проспекту Мира у дома №190 водитель мотоцикла «Geon GN150-11» совершил наезд на пешехода, который переходил проезжую часть дороги в пределах пешеходного перехода.

Об этом сообщает Департамент по вопросам гражданской защиты и оборонной работы.

В результате происшествия пешеход получил телесные повреждения.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: http://pik.cn.ua

Добавить комментарий!

﻿
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Код:
Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код
Введите код:
Loading...

Рекомендуем похожее:

В Чернигове водитель на «Ниве» сбил пешехода

В г.. Чернигове по улице Мартина Небабы, 50 в около 8 часов вечера, 26 августа, водитель

В Чернигове троллейбус сбил пьяного пешехода

В четверг, 17 августа, в Чернигове на улице Шевченко случилось ДТП при участии троллейбуса,

В Чернигове «Ford Mondeo» сбил ребенка

В Чернигове по улице Любецкой у дома № 44 около 11 часов 19 июля водитель автомобиля «Ford Mondeo»

В Чернигове полицейский сбил пешехода, переходившего дорогу в неположенном ...

В четверг, 13 июля, в Чернигове на улице Красносельского, 71 в 22:35 водитель служебного

В Чернигове водитель сбил пешехода и скрылся с места происшествия

В Чернигове по улице Долгой 23 апреля, водитель неустановленного автомобиля совершил наезд на

На перекрестке Киевской и Грибоедова сбили пешехода в нетрезвом состоянии

В г.. Чернигове 3 октября произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого
﻿
Видео
Тыква. Полезные свойства. Противопоказания Участницы нашумевшей подростковой расправы в Чернигове оказа... В Черниговской области появился новый Андрей Ярмоленко? Танкисты на черниговском полигоне соревнуются за 200 тысяч Черниговскому живодеру, убившему кота, грозит арест Гройсман передумал увольнять Сахневича?
Блоги последние
cuarzo Podatkova РА Lokos Культура Чернигова
4ernigiv.info - черниговский новостной портал
Наши контакты:
тел: (093) 911-11-66; (097) 878 47 08
mail: 4ernigiv.info@gmail.com
Реклама на сайте. Наши контакты:
(093) 911-11-66;
(096) 611-11-13
(099) 304-45-67
mail: info@lokos.cn.ua
сайт: lokos.cn.ua
Разработан dWEBelki © 2015
﻿
Логин
Пароль
Запомнить
Соц.сети