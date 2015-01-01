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На ремонт Черниговского горсовета пойдет еще миллион
- Вчера, 16:33
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На ремонт Черниговского горсовета будет потрачено еще почти миллион гривен.
Это на сегодня стоимость хорошего частного дома в Чернигове.
На заседание исполкома внесен проект решения об утверждении сметной части проектной документации, экспертного отчета ООО «Сиверексперт».
Предлагается утвердить расходы по рабочему проекту «Капитальный ремонт коридоров, приемные ИИ этажа и центральной лестничной клетки административного здания по ул. Магистратская, 7 в г.. Чернигове (потолка, двери и др.) »Сметной стоимостью 949 000 гривен.
Ранее на ремонт в Черниговском горсовете потратили 1148000 519 гривен (пол)
Это на сегодня стоимость хорошего частного дома в Чернигове.
На заседание исполкома внесен проект решения об утверждении сметной части проектной документации, экспертного отчета ООО «Сиверексперт».
Предлагается утвердить расходы по рабочему проекту «Капитальный ремонт коридоров, приемные ИИ этажа и центральной лестничной клетки административного здания по ул. Магистратская, 7 в г.. Чернигове (потолка, двери и др.) »Сметной стоимостью 949 000 гривен.
Ранее на ремонт в Черниговском горсовете потратили 1148000 519 гривен (пол)
Источник: newvv.net
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