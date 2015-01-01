Тыква. Полезные свойства. Противопоказания

Тыкву называют пищей богов. Когда — то она была признанным продуктом питания, который часто можно было встретить на столе и крестьянина, и горожан. Потом про неё несколько забыли. Стали отдавать предпочтение иным овощам, в частности, её ближайшим родственникам — кабачкам, патиссонам, а позднее и цуккини, о чем можно только сожалеть.Тыква — чудо овощ, по-другому, наверно, сложно сказать. Столько пользы для нашего здоровья. И при этом еще как вкусно все. Для кулинаров тыква — просто находка. Только успевай фантазировать. Можно её использовать и в сыром виде, и готовить каши, оладьи, супы, запеканки, варить, тушить, запекать, жарить, мариновать, готовить с ней и десерты, начинки для пирогов, цукаты, варенье, повидло, салаты и многое-многое другое. А о тыквенном соке для нашего здоровья можно только песни, как говорят петь. Поговорим об этом более подробно.Тыква. Полезные свойства.Тыква содержит множество витаминов, в том числе витамины группы А, С, Е и группы В, а также довольно редкий витамин К, от которого зависит свертываемость крови. Есть в тыкве и витамин Т, который улучшает все обменные процессы в организме человека, способствующий усвоению тяжелой пищи и препятствующий ожирению. Вот почему на неё надо обратить внимание всем тем, кто заботится о своем здоровье.По содержанию железа тыква превосходит лучшие сорта яблок.Легкий, полезный диетический продукт. Способствует похудению.Снижает риск возникновения патологического перерождения клеток в организме человека.Замедляет процессы старения в нашем организме.Благодаря высокому содержанию калия тыква полезна для нашего сердца, она укрепляет сосуды, избавляет от отеков и поэтому незаменима для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.Тыква является незаменимым источником клетчатки, поэтому способствует нормализации работы желудочно-кишечного тракта, улучшает перистальтику кишечника. Она очень хороша и для пожилых людей, которым сложно пережевывать пищу и для тех, кто сталкивается с проблемой запоров.Тыква обладает мягким желчегонным действием. Очень полезно есть тыкву при заболеваниях печени и желчного пузыря. Способствует заживлению язв желудка и двенадцатиперстной кишки.Тыква полезна при токсикозе беременных, как природное противорвотное средство.Обладает мочегонным действием.Способствует выведению токсинов из организма и излишков холестерина.Отлично усваивается организмом.В тыкве содержится большое количество каротина, что очень полезно для глаз.Её употребляют и при морской болезни.Помогает снизить уровень сахара в крови.Тыквенный сок помогает мужчинам поддерживать свою мужскую силу. С той же целью полезно употреблять им и тыквенные семечки, которые известны своими противоглистными свойствами.Сок тыквы оказывает и успокаивающее действие, улучшает сон.Полезна тыква и для сохранения нашей молодости и красоты. Неслучайно она широко применяется в косметологии. И помогает при многих кожных заболеваниях, таких, как экзема, угри, фурункулы.Дарит позитив. Один её солнечный цвет чего стоит!Для тех, у кого остались вопросы, предлагаю посмотреть видеоматериал. Полезные свойства тыквы.Лечебные свойства тыквы. Тыква для нашего здоровья.Можно дать общие рекомендации для всех, кто следит за своим здоровьем: включайте почаще в свой рацион тыкву. Нельзя забывать о пользе тыквы для беременных женщин. Помните, что первые недели беременности очень важны для развития плода. Начинайте употреблять тыкву со второй недели беременности. Пользуйтесь возможностью просто, доступно, дешево приобрести здоровье и красоту. Но при этом надо быть мудрым: начните включать в рацион тыкву в сыром виде понемногу, постепенно увеличивая её количество, чтобы исключить непредвиденные реакции со стороны желудочно-кишечного тракта.Салат из тыквы «Солнечное здоровье»Все рецепты не буду здесь приводить, а вот любимый салат из тыквы рекомендую: сырая тыква, яблоко, немного лимонного сока, грецких орехов. Тыкву и яблоко натереть на терке, добавить лимонный сок и сверху орешками посыпать. Просто и вкусно. Попробуйте.При заболеваниях сердца, гипертонии, анемии, отеках, атеросклерозе: ешьте тыкву весь сезон в сыром виде (0,5 кг) или до 2 кг в день в вареном, запеченном виде, добавляйте её в каши. Особенно хороша пшенная каша с тыквой.При болезнях печени, желчного пузыря, холециститах, болезнях почек рекомендуют такие каши включать в свой рацион 2 раза в день по 100 — 150 граммов. При этом надо резко ограничить сладости и хлебобулочные изделия.При диетическом питании для людей с избыточным весом также прекрасны такие рекомендации. Добавляйте тыкву в запеканки, варите суп, делайте салаты, запекайте её. Легко, красиво и доступно.При ожогах, экземах, кожных воспалениях хорошо делать компрессы из мякоти тыквы. Для этого натереть её на крупной терке, отжать, приложить к пораженным местам на марлевой повязке, зафиксировать. Неплохо чередовать с компрессами из сока тыквы.Тыква в косметологии. Маски из тыквыСамый простой рецепт для сохранения нашей красоты: просто протирайте лицо кусочком сырой тыквы, а минут через 10 просто умойтесь прохладной водой.Маска «Королева красоты» из тыквы:2 столовые ложки вареной тыквы, 1 желток и 1 чайная ложка меда. Все смешать. Лучше всего подогреть такую смесь. Нанести маску на лицо. Подержать 15 минут и смыть прохладной водой. Маска освежает кожу лица, увлажняет кожу, а также сужает поры.Еще один очень простой рецепт для сухой кожи лица: 2 столовые ложки вареной тыквы и 1 чайная ложка оливкового масла, смешайте все, нанесите на лицо на 10 минут, умойтесь прохладной водой.О лечении тыквенным соком и тыквенными семечками также говорим в следующих статьях на блоге.Интересные факты о тыквеТыквенная столица – город Морион, штат Иллинойс. США.Выращивать её можно где угодно, кроме Антарктики.Существует более 50 сортов тыквы. Причем, самая маленькая тыква весит меньше килограмма, а самую большую тыкву вырастил Джерри Чектон из Пенсильвании. Его тыква весила 513 кг!Индейцы жарили ломтики тыквы на костре, вялили тыкву и из таких тыквенных полосочек делали коврики.Тыква на 90 % состоит из воды.Все мы привыкли к оранжевым тыквам. Но они бывают еще белые, зеленые и синие.Тыквенные цветы съедобны.