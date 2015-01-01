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Массовая кража крышек люков в Чернигове

  • Автор:Alexandra
  • Вчера, 17:33
  • Просмотров: 80
Массовая кража крышек люков в ЧерниговеНочью 7 сентября с восьми осмотровых колодцев КП «Черниговводоканал» были украдены крышки. Это не единичный случай.

Самый свежий пример – позапрошлая ночь. Неизвестные сняли 8 крышек в микрорайонах Пивцы и Коты.

В «Черниговводоканале» признались, что сообщения о том, что в различных частях города появляются открытые колодцы, поступают практически ежедневно.

Исправить ситуацию оперативно удается не всегда. Дело в том, что в городе очень большой «ассортимент» люков разного производства и возраста. Подобрать к колодцу крышку не так уж и просто, а купить отдельно крышку нельзя – они продаются только с люком.

В таких случаях специалисты предприятия ограничивают доступ к открытому люку.


Новые люки, которые монтируют на отремонтированных улицах Чернигова, - антивандальные. Украсть их будет очень сложно.шаблоны для dleскачать фильмы


Источник: 0462.ua

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