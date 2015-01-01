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Вал и Екатерининскую церковь соединят мостом?
- Вчера, 18:28
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На вчерашнем заседании комиссии по вопросам топонимики и сохранности историко-культурной среды Чернигова, была реанимирована старая идея строительства моста на въезде в город.
Проект автором которого является известный в городе художник-монументалист Борис Дедов, был озвучен около 10 назад. На заседании комиссии городской голова Владислав Атрошенко предложил вернуться к его обсуждению.
Теперь слово за историками, которым предстоит решить: насколько целесообразно возводить такой объект в исторической части города.
По подсчетам городского головы реализация проекта может обойтись бюджету в 30-40 миллионов гривен.
В 2009 году, во время обсуждения идеи строительства моста ныне покойный историк и археолог Владимир Коваленко высказывался категорически против.
По его мнению, мост будет портить панораму Чернигова, открывающуюся с киевской трассы.
Проект автором которого является известный в городе художник-монументалист Борис Дедов, был озвучен около 10 назад. На заседании комиссии городской голова Владислав Атрошенко предложил вернуться к его обсуждению.
Теперь слово за историками, которым предстоит решить: насколько целесообразно возводить такой объект в исторической части города.
По подсчетам городского головы реализация проекта может обойтись бюджету в 30-40 миллионов гривен.
В 2009 году, во время обсуждения идеи строительства моста ныне покойный историк и археолог Владимир Коваленко высказывался категорически против.
По его мнению, мост будет портить панораму Чернигова, открывающуюся с киевской трассы.
Источник: 0462.ua
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