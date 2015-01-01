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Хлеб из Латвии. В Чернигове запущена новая пекарня
- Вчера, 17:02
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Управление государственного архитектурно-строительного контроля Черниговского горсовета выдало сертификат, свидетельствующий о готовности к эксплуатации хлебопекарного производства по ул. Циолковского, 30. Об этом пишет издание «Профидом».
Заказчиком строительства выступило ООО «Полесьееврострой». В строительство были привлечены инвестиции субъектов хозяйствования из Латвии в объеме 3 миллионов гривен.
Общая площадь объекта составляет 2616 квадратных метров, а производственная - 2275 квадратных метров.
Ввод в эксплуатацию хлебопекарного производства на начальном этапе обеспечит областной центр 150 новыми рабочими местами.
В будущем, при условии развития предприятия, возможно расширение его штата до 500 человек.
Предприятие будет специализироваться на изготовлении хлеба по латвийской рецептуре.
http://profidom.com.ua
Заказчиком строительства выступило ООО «Полесьееврострой». В строительство были привлечены инвестиции субъектов хозяйствования из Латвии в объеме 3 миллионов гривен.
Общая площадь объекта составляет 2616 квадратных метров, а производственная - 2275 квадратных метров.
Ввод в эксплуатацию хлебопекарного производства на начальном этапе обеспечит областной центр 150 новыми рабочими местами.
В будущем, при условии развития предприятия, возможно расширение его штата до 500 человек.
Предприятие будет специализироваться на изготовлении хлеба по латвийской рецептуре.
http://profidom.com.ua
Источник: 0462.ua
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